Аэропорт Люксембурга почти на час приостанавливал работу из-за возможного дрона

Вечером 21 сентября работу аэропорта "Люксембург-Финдель" временно приостановили из-за возможного появления беспилотника вблизи аэродрома.

Об этом пишет Luxemburger Wort, передает "Европейская правда".

Как отмечается, с 21:38 до 22:30 взлёт и посадка самолётов были невозможны.

Оператор аэропорта lux-Airport сообщил о публикации специального авиационного сообщения NOTAM в связи с возможным присутствием беспилотных летательных аппаратов в непосредственной близости от территории аэропорта.

Самолеты, направлявшиеся в Люксембург, были вынуждены менять маршруты или ожидать разрешения на посадку.

Впрочем, по информации издания, тревога по поводу дрона оказалась ложной, и работу аэропорта возобновили примерно через 50 минут.

20 сентября премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что страна сотрудничает с союзниками по НАТО после того, как аэропорт Люксембурга поздно вечером в пятницу, 18 сентября, временно приостановил работу из-за обнаружения дронов.

Правительство Люксембурга сообщило, что для усиления мониторинга воздушного пространства будут развернуты дополнительные средства обнаружения.