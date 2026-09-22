Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране нет свободных объемов калийных удобрений, которые можно было бы отправить в США.

Слова Лукашенко приводит его пресс-служба, сообщает "Европейская правда".

Этот комментарий прозвучал после того, как американский президент Дональд Трамп объявил, что работает над "масштабным соглашением" о закупке калийных удобрений в Беларуси со значительной скидкой на фоне торговой войны с Канадой.

Лукашенко ранее говорил о поставках белорусских калийных удобрений в США. Однако, как он указал, Беларусь не может поставлять большие объемы в США, поскольку производство удобрений на этот год уже распределено по контрактам.

"Даже если бы мы хотели поставлять [калийные удобрения] на другие, западные рынки, у нас просто нет таких объемов – все распределено по контрактам", – подчеркнул белорусский лидер.

Трамп анонсировал соглашение о калийных удобрениях из Беларуси, отметив, что они будут стоить дешевле, чем удобрения из Канады.

Следует отметить, что в марте этого года администрация Трампа сняла санкции с белорусских предприятий, производящих калийные удобрения – "Белорусской калийной компании" и "Белорускалия". Это произошло в обмен на освобождение группы политических заключённых режимом Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что США оказывают давление на Украину, требуя снятия ограничений в отношении белорусских удобрений, которые имеют важное значение для финансирования режима.