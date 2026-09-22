Стубб предостерегает Европу от чрезмерной реакции на угрозу гибридных атак РФ

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европа не должна "чрезмерно реагировать" на угрозу российских гибридных атак, поскольку именно этого, по его словам, добивается Кремль.

Как пишет "Европейская правда", об этом финский президент заявил в интервью Politico в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

На фоне все более частых предупреждений о дальнейшей эскалации со стороны России Стубб обратился к европейским партнерам с призывом сохранять спокойствие и оставаться бдительными.

По его словам, бурная реакция европейцев на угрозу соответствует целям Москвы.

"Мы должны быть очень осторожны и понимать, что Россия пытается дестабилизировать и запугать Европу. И каждый раз, когда мы чрезмерно реагируем на гибридную атаку, они фактически выигрывают битву именно таким образом", – заявил президент Финляндии.

Стубб признал, что Европе нужно готовиться к "постоянным гибридным атакам и диверсиям", однако, по его мнению, таким образом Москва стремится запугать союзников, чтобы те сократили поддержку Украины.

"Мы также должны понимать, что Россия не заинтересована и не способна пойти на полномасштабную военную эскалацию. Поэтому они будут продолжать запугивать, а мы просто должны быть, как я говорю, хладнокровными, спокойными и уравновешенными в этой ситуации", – подчеркнул он.

Стубб высоко оценил недавнее решение Германии возложить ответственность на Россию за попытку атаки с помощью дрона в аэропорту Лейпцига.

"Это именно то, что нужно делать. Нужно показать пальцем и сказать: "Мы знаем, что вы делаете, и вот какими будут последствия", – добавил финский президент.

В то же время он указал на "чрезмерную реакцию" некоторых европейских разведывательных служб, которые, по словам президента, по сути говорят: "Ну, вы следующие".

"Мы не видим доказательств этого. Мы считаем, что должны быть бдительными и настороженными. Но, знаете, у нас самая длинная граница с Россией среди стран НАТО – это половина общей длины границы. По данным наших разведок, мы наблюдаем определенную активность, но пока нет непосредственной военной угрозы", – отметил Стубб.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Представители спецслужб Чехии, Латвии и Швеции заявили, что ожидают усиления российских диверсий в Европе, при этом по-разному оценивая вероятность вторжения в страны НАТО.

Председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Ремигиюс Мотузас считает, что после выборов в Госдуму Кремль набирает силу, а Европа может ожидать новых провокаций.