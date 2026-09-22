В Польше дрон подлетел к противоракетной базе США, военные позвонили в 112

Днём 15 сентября неизвестный беспилотник приблизился к американской базе противоракетной обороны в Редзиково, что в Поморском воеводстве Польши; в польском Минобороны прокомментировали инцидент.

Первым об инциденте сообщил портал Onet, пишет "Европейская правда".

В понедельник вечером СМИ сообщили, что 15 сентября вблизи американской базы противоракетной обороны в Редзиково был обнаружен несанкционированный беспилотный летательный аппарат. По данным Onet, вместо того, чтобы обезвредить или сбить его, военные позвонили в службу экстренной помощи по номеру 112.

Во вторник Министерство обороны Польши подтвердило информацию о пролете дрона вблизи американского военного объекта. Там подчеркнули, что обнаруженный дрон был гражданским беспилотным аппаратом, который "не представлял никакой угрозы для объектов базы и все время находился под наблюдением военных систем противовоздушной обороны".

По данным ведомства, дрон не пролетал над базой, но нарушил зону, где действует запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов, примерно в 1 километре от объекта.

Минобороны определило место, откуда осуществлялось управление аппаратом.

"В соответствии с процедурами, действующими в Вооруженных силах Республики Польша, об инциденте сообщили в соответствующие учреждения и службы, в частности в полицию. Наблюдение за объектом осуществлялось под полным контролем, дрон не приблизился к стратегически важным объектам базы в Редзиково", – подчеркнули в ведомстве.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ожидает полного отчета об инциденте и "если где-то были допущены какие-то недочеты, то будут приняты соответствующие меры".

Напомним, днём 17 сентября российский ударный дрон упал вблизи польской границы в Волынской области.

Пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горишевский сообщил, что в 4 км от польско-украинской границы, скорее всего, упал или был сбит дрон.

Вместе с тем польские военные были готовы сбить российский дрон в случае нарушения им границы.

В тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.