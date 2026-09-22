Глава МИД Польши ответил, есть ли у него эвакуационный рюкзак

Глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, что в рамках подготовки к возможному военному конфликту выяснил, где находятся укрытия, и запасся рисом и вареньем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью изданию Fakt.

Во время интервью, часть которого была посвящена возможной войне с Россией, Сикорского спросили, подготовил ли он эвакуационный рюкзак.

"У меня есть запасы риса, дома есть ручная помпа, а еще я заготовил варенье из фруктов из собственного сада. У меня есть инструкция по безопасности, и я уже продумал, где находится укрытие. Каждый также должен знать, как наложить повязку. Это пригодится даже в мирное время", – ответил на этот вопрос Сикорский.

Он добавил, что все польские граждане получили инструкцию по безопасности, и если государство говорит, что им лучше "быть готовыми", то к этому призыву следует прислушаться.

На вопрос, считает ли министр вероятной войну между РФ и одной из стран НАТО, Сикорский ответил, что это знает только один человек – Владимир Путин.

"НАТО – это чисто оборонительный альянс, и мы не хотим этого (реального вооруженного конфликта. – Ред.). Мы, безусловно, не начнем это, но должны быть готовы к сдерживанию, если Путин сделает то, что ранее сделал с Грузией, а теперь – с Украиной", – ответил министр.

Напомним, премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс рассказал, что его страна разработала планы эвакуации на случай угроз со стороны России, но добавил, что они "не сдадутся", если на них нападут.

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш уверяет, что Польша готова помочь Литве с эвакуацией в случае российского нападения.