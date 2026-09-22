Трамп Путину: положи конец войне

Президент США Дональд Трамп призвал российского правителя Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Об этом он заявил в кратких комментариях журналистам по прибытии на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает "Европейская правда".

Прибыв на заседание, Трамп ненадолго остановился возле журналистов и ответил на вопрос о том, какое послание у него есть для Путина.

"Положи конец войне!" – кратко ответил американский президент.

После этого Трамп вместе с первой леди направился на заседание Генассамблеи ООН.

Накануне американский президент констатировал, что Россия потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью, и призвал Москву прекратить свою "бесконечную войну" с Украиной.

22 сентября в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Зеленский заявил, что планирует обсудить с Трампом предложения по деэскалации войны.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с американским коллегой инициативы, направленные на обеспечение моратория между Украиной и Россией в отношении атак, связанных с энергетическим сектором.