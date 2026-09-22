В Бельгии простились с двумя украинскими военными, раненными на фронте

В Бельгии простились с двумя украинскими военными, умершими от ранений, полученных в ходе боевых действий в Украине.

Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен, пишет "Европейская правда".

По словам министра, 25-летний Алексей и 38-летний Сергей в начале этой недели умерли в одном из бельгийских ожоговых центров от ранений, полученных на фронте. Бельгийские хирурги и медицинский персонал безуспешно пытались спасти им жизнь.

"Сегодня утром вместе с начальником штаба обороны (CHOD) Вансиной и послом Украины я принял участие в церемонии прощания с двумя украинскими военнослужащими на военном аэродроме Мельсбрук… Дорогие друзья, сегодня уделите минуту, чтобы вспомнить этих двух мужчин, их жертву ради свободы своей страны и невыразимое горе их семей", – написал Франкен.

Он выразил надежду, что украинский народ как можно скорее обретет справедливый мир, который позволит ему жить свободно и суверенно на своей земле.

"Пока этот день не наступит, наша страна будет и впредь безоговорочно поддерживать украинцев в их справедливой борьбе за свободу", – написал Франкен.

13 сентября Франкен сообщил, что в Бельгии от полученных ранений впервые умер украинский воин, прибывший в страну на лечение.

Весной сообщалось, что Европейская комиссия обеспечила безопасную эвакуацию более 5 тысяч пациентов из Украины в больницы 22 стран Европы для оказания специализированной медицинской помощи в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.