Совет ЕС продлил санкции против России на 3 года, но исключил из списка Фридмана и Усманова

Совет ЕС во вторник принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка двух российских олигархов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Совета Европейского Союза.

Нынешние ограничительные меры распространяются на более чем 3 тысячи физических и юридических лиц и предусматривают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов, а также запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, включенным в список.

"В рамках пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать включение в список трех физических лиц и одного юридического лица, а также исключить из списка трех умерших лиц", – говорится в заявлении Совета ЕС.

Фамилии лиц, в отношении которых было решено не продлевать санкции, не указаны. Однако, по данным "ЕП", двое из них являются российскими олигархами. Это Михаил Фридман и Алишер Усманов. Именно из-за дискуссий вокруг их исключения решение о продлении санкций затянулось. Кем является третье лицо, пока неизвестно, но есть данные, что его исключение связано с выигранным судебным делом.

Ранее санкции продлевались лишь на полгода. Нынешнее решение продлить их на три года является результатом компромисса, в соответствии с которым Фридман и Усманов были исключены из списков.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал позорным и неоправданным решение ЕС исключить из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Латвия объявила, что введёт национальные санкции против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана после того, как пошла на уступки и сняла своё вето на исключение этих лиц из санкционного списка ЕС.

На исключении обоих российских олигархов из санкционного списка настаивала Словакия, тогда как Франция стремилась к отмене санкций против Алишера Усманова.

Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова.