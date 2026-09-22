Правительство Франции объявило об увеличении помощи населению на фоне энергетического кризиса

Во вторник правительство Франции объявило о ряде мер по оказанию помощи населению на фоне того, что цены на топливо в Европе в последние дни достигли рекордных уровней из-за стремительного роста цен на нефть, связанного с войнами на Ближнем Востоке и в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Дополнительная помощь домохозяйствам и работникам некоторых отраслей для преодоления роста цен на топливо составляет 450 миллионов евро.

Меры предусматривают, что помощь для тех, кто активно пользуется автомобилем, будет продлена до конца года, а количество потенциальных получателей поддержки увеличится до 5,5 миллиона человек, против прежней цифры в 3 миллиона. Сумма финансовой поддержки – 40 центов за литр топлива.

Максимальный размер "топливной премии" – не облагаемой налогом помощи, которую работодатели могут предоставлять своим работникам, – увеличится с 600 до 1 000 евро.

Также до конца года продлят помощь, предназначенную для секторов строительства и сельского хозяйства. Ее размер составит 20 евроцентов за литр дизельного топлива для строительных предприятий и 15 евроцентов за литр для сферы сельского хозяйства.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню после объявления пакета мер подчеркнул, что энергетика является оружием войны.

"Война, которую ведет Россия в Украине, и конфликт на Ближнем Востоке напоминают нам об одной реальности: энергия – это оружие войны. Угроза морскому пути, удар по нефтеперерабатывающему заводу – и последствия этого ощущаются даже в бюджетах французских семей. Наш ответ направлен на одно: обеспечить безопасность наших поставок, поддержать тех, кто больше всего пострадал, и устойчиво снизить нашу зависимость", – написал Лекорню.

СМИ писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к Еврокомиссии с просьбой ослабить европейские правила в отношении производства топлива, чтобы увеличить производство на континенте и смягчить последствия энергетического кризиса.

16 сентября правительство Франции сообщило, что продлит действие целевой помощи для отраслей, которые больше всего пострадали от последнего роста цен на топливо из-за ситуации на Ближнем Востоке.