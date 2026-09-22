Трамп заявляет, что обсудит с Зеленским удары по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским удары Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Об этом он сказал на открытой части встречи с Зеленским в Нью-Йорке, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что украинские атаки по нефтеперерабатывающим мощностям и запасам дизельного топлива на территории России "нанесли россиянам серьезный удар", но в то же время повлияли на мировые цены на дизельное топливо.

"Ну, это действительно серьезный удар по россиянам. Это также серьезно повлияло на цену дизельного топлива", – отметил Трамп, добавив, что поговорит об этом с украинским президентом.

"Цены на дизельное топливо значительно выросли, но мы еще поговорим об этом. Но да, это очень серьезный удар, бесспорно, по России", – заявил он.

Ранее издание Axios сообщило, что американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского к тому, чтобы Украина перестала наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Напомним, 13 сентября Трамп уже призвал Зеленского прекратить удары по российскому дизельному топливу, заявив, что эти атаки приводят к его дефициту.

На следующий день он заявил, что Украина якобы согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина предложила партнерам обеспечить договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критически важной инфраструктуры.