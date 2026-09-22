Президент США заявил, что обсудит "закон Грэма" с лидером Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит "закон Грэма", который, в частности, касается санкций против России и "штрафных пошлин" в отношении покупателей российских энергоносителей, с китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, пишет "Европейская правда".

Президент США отметил, что "закон Грэма", который он недавно подписал, является "очень строгим".

На вопрос о возможном влиянии этого закона на Китай, поскольку эта страна является лидером по закупкам российской нефти и газа, Трамп ответил, что обсудит это во время встречи с китайским лидером.

"Я, пожалуй, буду говорить об этом… Мы будем обсуждать многое. Это будет замечательная встреча, и мы обсудим это; у нас очень хорошие отношения", – сказал президент США.

Как сообщалось, лидер Китая Си Цзиньпин 23–25 сентября посетит Соединенные Штаты с государственным визитом по приглашению американского президента Дональда Трампа – впервые за более чем 10 лет.

18 сентября Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против РФ, одним из соавторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Закон, среди прочего, предусматривает введение пошлин со ставкой до 100% против стран, которые больше всего закупают российские энергоресурсы.

В выступлении на Генеральной Ассамблее ООН президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости он готов применить "закон Грэма", касающийся санкций против России.

Подробнее об этом законопроекте – читайте в статье "Адские санкции" становятся реальностью? Как Конгресс США наказал Россию и что будет делать Трамп или смотрите видео.