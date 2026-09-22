Зеленский заявил, что Трамп положительно относится к предоставлению лицензий на ракеты для системы Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп "положительно относится" к предоставлению Украине лицензий на производство ракет для системы Patriot.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в беседе с журналистами после встречи с Трампом.

Президент рассказал, что попросил американского лидера ускорить процесс налаживания производства ракет для системы Patriot в Украине.

"Мы попросили президента помочь нам ускорить этот процесс. Он положительно относится к лицензиям", – заявил Зеленский.

Он отметил, что украинская сторона провела переговоры с компанией-производителем Patriot RTX (Raytheon) и получила от нее сигнал о готовности к такому сотрудничеству.

По словам Зеленского, запуск производства систем Patriot в Украине может занять около года-полутора.

"Мы начнём этот проект. Опять же, я не знаю, займёт ли это год или полтора, но это на будущее... Для украинцев у нас есть системы Patriot. Нам понадобится собственное производство таких ракет, даже когда мы будем производить собственную противоракетную систему. Но в любом случае мы рассчитываем на Patriot", – сказал президент.

Стоит отметить, что 31 июля американский президент Дональд Трамп, комментируя возможность предоставления Украине разрешения на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, заявил, что США "должны быть очень осторожными" в этом вопросе.

Также, по информации FT, в конце июля президент США Трамп отказал Владимиру Зеленскому в его просьбе о сотнях дополнительных ракет-перехватчиков для Patriot, объясняя это собственными потребностями США на Ближнем Востоке.