В Естонії підтвердили повернення американських військових найближчим часом

США повідомили, що найближчим часом відправлять до Естонії свій новий військовий контингент.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Американські війська до Естонії можуть прибути уже найближчим часом, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

"Сполучені Штати Америки повідомили нам, що за результатами перегляду ротації, американські війська залишаться в Естонії. Тобто найближчим часом відбудеться нова ротація, і це дуже позитивна новина", – сказав Тсахкна.

За словами Тсахкни, з Вашингтона Естонії повідомили, що, незважаючи на виведення на початку літа американських підрозділів, які досі перебували в Естонії, до ситуації варто ставитися спокійно.

"Ми навели цілу низку аргументів, чому після виведення американських військ з країн Балтії та Польщі їхнє перебування там є вкрай необхідним для забезпечення стабільності та миру, а також для створення ефекту стримування", – зазначив міністр закордонних справ Естонії.

За його словами, Естонія пообіцяла у разі потреби покрити витрати на утримання військ союзників на своїй території.

"Крім того, ми ж є державою, яка виділяє 5,4% від ВВП на оборону. Тож наші відносини зі Сполученими Штатами Америки завжди були надійними", – сказав Тсахкна.

Нагадаємо, на початку липня більша частина американського підрозділу, який дислокувався в Естонії, покинула країну. Це відбулося на фоні того, що США наразі проводять перегляд своїх військ, які дислокуються в Європі. У Пентагоні зважують плани вивести з Європи близько третини контингенту – приблизно 25 тисяч військових – або навіть більше.

А президент Польщі Кароль Навроцький сподівається, що США остаточно затвердять плани щодо створення постійної військової бази в Польщі, і, якщо це відбудеться – вона отримає назву "Форт Трамп".