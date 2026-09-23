В Эстонии подтвердили, что американские военные вернутся в ближайшее время

США сообщили, что в ближайшее время отправят в Эстонию свой новый военный контингент.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Американские войска могут прибыть в Эстонию уже в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

"Соединенные Штаты Америки сообщили нам, что по итогам пересмотра ротации американские войска останутся в Эстонии. То есть в ближайшее время состоится новая ротация, и это очень позитивная новость", – сказал Тсахкна.

По словам Тсахкны, из Вашингтона Эстонии сообщили, что, несмотря на вывод в начале лета американских подразделений, которые до сих пор находились в Эстонии, к ситуации следует относиться спокойно.

"Мы привели целый ряд аргументов, почему после вывода американских войск из стран Балтии и Польши их пребывание там крайне необходимо для обеспечения стабильности и мира, а также для создания эффекта сдерживания", – отметил министр иностранных дел Эстонии.

По его словам, Эстония пообещала в случае необходимости покрыть расходы на содержание войск союзников на своей территории.

"Кроме того, мы же являемся государством, которое выделяет 5,4% ВВП на оборону. Поэтому наши отношения с Соединенными Штатами Америки всегда были надежными", – сказал Цахкна.

Напомним, в начале июля большая часть американского подразделения, дислоцировавшегося в Эстонии, покинула страну. Это происходит на фоне того, что США в настоящее время проводят пересмотр своих войск, дислоцированных в Европе. В Пентагоне рассматривают планы вывести из Европы около трети контингента – примерно 25 тысяч военных – или даже больше.

А президент Польши Кароль Навроцкий надеется, что США окончательно утвердят планы по созданию постоянной военной базы в Польше, и, если это произойдет, она получит название "Форт Трамп".