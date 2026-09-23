Партія прем'єра Угорщини зберігає дві третини підтримки серед активних виборців

Партія угорського прем’єр-міністра Петера Мадяра "Тиса" має понад 60% підтримки серед виборців, які визначилися з партійним вибором і заявляють, що точно пішли б голосувати.

Про це свідчить останнє опитування соціологічного інституту Medián, пише 24.hu, передає "Європейська правда".

За останніми даними, рейтинг "Тиси" становить 64% серед тих, хто вже визначився з партійним вибором і точно піде на вибори.

У цій категорії опозиційну "Фідес" підтримують 27% опитаних, а ультраправу "Мі Хазанк" – 8%. Таким чином, "Тиса" зберігає близько двох третин підтримки серед найбільш політично активної частини виборців.

Водночас у загальній сукупності населення рейтинг "Тиси" дещо знизився. Наразі партію готові підтримати 54% опитаних, що на 3 відсоткові пункти менше, ніж у липневому дослідженні.

Натомість "Фідес" додав 3 пункти й досяг 22%, а "Мі Хазанк" має 7% підтримки.

У Medián зазначили, що зниження підтримки "Тиси" не призвело до помітного посилення менших партій. Водночас частина втрачених "Тисою" голосів перейшла до "Фідес".

Соціологи припускають, що це може свідчити про повернення частини виборців "Фідес", які раніше вагалися.

На ці результати відреагував Мадяр у Facebook.

"На квітневих виборах ми набрали 53% голосів. Згідно з сьогоднішнім опитуванням Medián, рейтинг партії "Тиса" становить 64%. У квітні ми здобули 141 місце. Якби вибори відбулися сьогодні, ми б здобули приблизно 160 місць. Дякуємо! Ми й надалі рухатимемося вперед", – зазначив він.

Наприкінці липня писали, що уряд Угорщини зіткнувся зі своєю першою політичною невдачею і, як наслідок, зниженням рейтингів, на що вплинув, зокрема процес підбору кандидата на посаду президента.

У серпні Національна асамблея Угорщини проголосувала обрати новим президентом республіки 73-річного юриста та ексочільника Верховного суду Андраша Баку.

Пізніше писали, що Конституційний суд Угорщини обговорить конституційні зміни, ініційовані урядом Мадяра, які призвели до дострокового припинення президентських повноважень Тамаша Шуйока.