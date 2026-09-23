Партия премьера Венгрии сохраняет две трети поддержки среди активных избирателей

Партия венгерского премьер-министра Петера Мадяра "Тиса" имеет более 60% поддержки среди избирателей, которые определились с выбором и заявляют, что точно пошли бы голосовать.

Об этом свидетельствует последний опрос социологического института Medián, пишет 24.hu, передает "Европейская правда".

По последним данным, рейтинг "Тисы" составляет 64% среди тех, кто уже определился с выбором партии и точно пойдет на выборы.

В этой категории оппозиционную "Фидес" поддерживают 27% опрошенных, а ультраправую "Ми Хазанк" – 8%. Таким образом, "Тиса" сохраняет около двух третей поддержки среди наиболее политически активной части избирателей.

В то же время в общей совокупности населения рейтинг "Тисы" несколько снизился. Сейчас партию готовы поддержать 54% опрошенных, что на 3 процентных пункта меньше, чем в июльском исследовании.

Зато "Фидес" прибавил 3 пункта и достиг 22%, а "Ми Хазанк" имеет 7% поддержки.

В Medián отметили, что снижение поддержки "Тисы" не привело к заметному усилению более мелких партий. В то же время часть потерянных "Тисой" голосов перешла к "Фидес".

Социологи предполагают, что это может свидетельствовать о возвращении части избирателей "Фидес", которые ранее колебались.

На эти результаты отреагировал Мадьяр в Facebook.

"На апрельских выборах мы набрали 53% голосов. Согласно сегодняшнему опросу Medián, рейтинг партии "Тиса" составляет 64%. В апреле мы получили 141 место. Если бы выборы состоялись сегодня, мы бы получили примерно 160 мест. Спасибо! Мы и впредь будем двигаться вперёд", – отметил он.

В конце июля сообщалось, что правительство Венгрии столкнулось со своей первой политической неудачей и, как следствие, снижением рейтингов, на что повлиял, в частности, процесс подбора кандидата на пост президента.

В августе Национальная ассамблея Венгрии проголосовала за избрание новым президентом республики 73-летнего юриста и бывшего главы Верховного суда Андраша Баку.

Позже сообщалось, что Конституционный суд Венгрии обсудит конституционные изменения, инициированные правительством Мадяра, которые привели к досрочному прекращению президентских полномочий Тамаша Шуйока.