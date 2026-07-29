В Угорщині зафіксували зниження рейтингів Мадяра і його "Тиси"

Уряд Угорщини зіткнувся зі своєю першою політичною невдачею і, як наслідок, зниженням рейтингів, на що вплинув, зокрема процес підбору кандидата на посаду президента.

Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Опитування, проведене в липні компанією Medián, показало, що підтримка проєвропейської партії "Тиса" знизилася з 61% до 57%, тоді як рейтинг націонал-консервативної партії "Фідес" колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана незначно зріс до 19%.

Окреме опитування агентства Publicus показало, що за той самий період рейтинг Петера Мадяра як прем’єр-міністра знизився з 72% до 62%.

Це падіння тісно пов’язане зі "справою Юдіт Полгар". Після примусового відсторонення колишнього президента Тамаша Шуйока Мадяр оперативно запропонував кандидатуру всесвітньо відомої шахової гросмейстерки на вакантну посаду. Полгар публічно відмовилася, заявивши, що в неї немає сил об’єднати розділену націю.

Сам процес висунення кандидатури викликав широкий резонанс. У 2025 році Мадяр проводив кампанію за прямі президентські вибори, обіцяючи покласти край практиці епохи "Фідес" щодо відбору "надійних товаришів у задимлених кулуарах партії".

Однак його односторонній вибір на користь Полгар не супроводжувався жодними громадськими консультаціями.

Агентство Medián виявило, що дві третини угорців були незадоволені відсутністю громадянської участі, тоді як лише 33% вважали Полгар підходящою кандидаткою.

Політичні аналітики охарактеризували цей епізод як першу серйозну політичну помилку уряду Мадяра.

Втім, Мадяр змінив тактику. Замість того, щоб висувати ще одного єдиного кандидата, він почав публічно озвучувати імена потенційних кандидатів, даючи змогу виборцям і ЗМІ обговорити їх до офіційного висунення.

У зв’язку з наближенням встановленого конституцією 30-денного терміну для обрання постійного наступника тимчасової президентки Агнеш Форстхоффер це призначення стало для уряду першим серйозним випробуванням у сфері політичного управління.

Як відомо, 18 липня президент Угорщини Тамаш Шуйок підпиcав конституційні зміни, які, серед іншого, передбачають дострокове припинення його президентських повноважень.