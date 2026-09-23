США направлять до Литви близько тисячі військових у межах нової ротації

Нова ротація американських військ буде направлена до Литви і ймовірно налічуватиме близько 1000 солдатів.

Про це пише LRT, повідомляє "Європейська правда".

Президент Литви Гітанас Науседа оголосив, що до Литви прямує нова ротація американських військ, після того як виникла невизначеність щодо майбутнього американської військової присутності в країні. Він зазначив, що чисельність, ймовірно, буде схожою на попередню ротацію і "навряд чи буде меншою". Коли саме американські військові прибудуть у країну, поки не повідомляють.

"Мені просто сказали, що логістична підготовка просувається. Гадаю, це достатньо вагомий доказ того, що ми вступаємо у фінальну стадію всього цього процесу, який матиме позитивний і успішний результат, – зазначив Науседа.

Президент Литви зазначив, що на прийняття цього рішення вплинули кілька факторів, зокрема його звернення до президента США Дональда Трампа щодо пакету підтримки Литви як приймаючої країни, зобов’язання Литви витрачати 5,4% ВВП на оборону. А також – співпраця з питань, пов’язаних із Ормузькою протокою, готовність надіслати місію з розмінування, а також ширша співпраця в енергетичній та економічній сферах.

Президент також зазначив, що обговорив питання співпраці в оборонній промисловості з керівником компанії Lockheed Martin, зосередившись на розширенні діяльності компанії в Литві, інтеграції литовських підприємств у її ланцюги поставок, локалізації виробництва певних компонентів та розвитку потенціалу технічного обслуговування в країні.

Цього літа понад 1000 американських військовослужбовців завершили свою попередню ротацію в Литві.

Раніше в Естонії також підтвердили повернення американських військових найближчим часом.

Нагадаємо, наразі Сполучені Штати переглядають розгортання своїх військ у Європі. У Пентагоні зважують плани вивести з Європи близько третини контингенту – приблизно 25 тисяч військових – або навіть більше.