США направят в Литву около тысячи военнослужащих в рамках новой ротации

Новая ротация американских войск будет направлена в Литву и, вероятно, насчитывает около 1000 солдат.

Об этом пишет LRT, сообщает "Европейская правда".

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что в Литву направляется новая ротация американских войск после того, как возникла неопределенность относительно будущего американского военного присутствия в стране. Он отметил, что численность, вероятно, будет аналогична предыдущей ротации и "вряд ли будет меньше". Когда именно американские военные прибудут в страну, пока не сообщается.

"Мне просто сказали, что логистическая подготовка продвигается. Думаю, это достаточно весомое доказательство того, что мы вступаем в финальную стадию всего этого процесса, который будет иметь положительный и успешный результат", – отметил Науседа.

Президент Литвы отметил, что на принятие этого решения повлияли несколько факторов, в частности его обращение к президенту США Дональду Трампу относительно пакета поддержки Литвы как принимающей страны, обязательство Литвы тратить 5,4% ВВП на оборону. А также – сотрудничество по вопросам, связанным с Ормузским проливом, готовность направить миссию по разминированию, а также более широкое сотрудничество в энергетической и экономической сферах.

Президент также отметил, что обсудил вопросы сотрудничества в оборонной промышленности с руководителем компании Lockheed Martin, сосредоточившись на расширении деятельности компании в Литве, интеграции литовских предприятий в ее цепочки поставок, локализации производства определенных компонентов и развитии потенциала технического обслуживания в стране.

Этим летом более 1000 американских военнослужащих завершили свою предыдущую ротацию в Литве.

Ранее в Эстонии также подтвердили возвращение американских военных в ближайшее время.

Напомним, в настоящее время Соединённые Штаты пересматривают развертывание своих войск в Европе. В Пентагоне рассматривают планы вывода из Европы около трети контингента – примерно 25 тысяч военнослужащих – или даже больше.