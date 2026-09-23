Новый военный контингент США прибудет в Эстонию в ноябре

Представители США сообщили Эстонии, что новое подразделение американских войск прибудет в страну на ротацию в ноябре.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Эстонии 23 сентября, пишет "Европейская правда".

По словам представителей США, это решение не связано с текущим пересмотром размещения американских войск в Европе.

Подразделение, которое прибудет в Эстонию, по численности и боевым возможностям соответствует подразделению, завершившему свою ротацию весной.

6-я эскадрилья 9-го кавалерийского полка США завершила свою ротацию в Эстонии этой весной, после чего ротация следующего американского подразделения была временно приостановлена из-за продолжающегося пересмотра структуры вооруженных сил США.

Сокращенное присутствие американских войск продолжалось на военной базе Реэдо на юге Эстонии.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна сообщил, что новый военный контингент США прибудет "в ближайшее время".

Также стало известно, что новая ротация американских войск будет направлена в Литву и, вероятно, будет насчитывать около 1000 солдат.

По данным СМИ, США могут вывести из Европы около трети контингента или даже больше – соответствующие планы обсуждаются в Пентагоне.