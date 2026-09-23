США допускают одновременные атаки Китая и России в будущем глобальном конфликте

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер высказал предположение, что в случае будущего глобального конфликта действия Китая в Тихоокеанском регионе могут происходить одновременно с действиями России в Европе, в частности, направленными на блокирование присутствия США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во время публичного мероприятия в США, посвященного будущему НАТО.

В ходе публичной беседы, состоявшейся с участием генсека НАТО, Марк Рютте сказал, что у США и НАТО есть общее видение того, что если Китай начнет агрессивные действия в Тихоокеанском регионе, то "китайцы сначала заставят россиян, Владимира Путина, занять нас в Европе".

Уитакер согласился с такой оценкой.

"Действия Китая в Тихоокеанском регионе будут предшествовать или происходить одновременно с действиями России, скажем, в Европе, направленными на то, чтобы заблокировать присутствие США в Европе", – заявил он.

При этом он отметил, что первым выстрелом в любом будущем глобальном конфликте станет не вторжение войск через границу. "Это будут атаки на инфраструктуру и, скажем, на технологические объекты, а также все более изощренная гибридная война. Поэтому мы должны убедиться, что готовы и к этому, ведь все это нам придется делать одновременно", – сказал Уитакер.

Напомним, в январе Пентагон опубликовал новую стратегию национальной обороны, в которой говорится, что вооруженные силы США сосредоточены на защите родины и Индо-Тихоокеанского региона,

В то же время США пересматривают свое военное присутствие в Европе. По данным СМИ, США могут вывести из Европы около трети контингента или даже больше.

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