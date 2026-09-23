Сибіга повідомив про "зустріч на ходу" з колегами з Молдови та Румунії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів коротку зустріч зі своїми колегами з Румунії та Молдови на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це український міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що зустріч з Міхаєм Попшоєм і Оаною Цою відбувалась "у нью-йоркському стилі: на ходу й одразу до суті".

"Ми обмінялися думками та визначили наступні завдання. Добрим сусідам, які стикаються зі спільними загрозами, не потрібно багато слів, щоб порозумітися", – розповів міністр.

При цьому Сибіга поділився дописом глави МЗС Молдови Міхая Попшоя, який зазначив: "Приємні миті в Нью-Йорку з друзями Оаною Цою та Андрієм Сибігою. Молдова, Румунія та Україна – міцні зв’язки та спільна відданість мирному та європейському майбутньому".

Пере цим в Офісі президента України розкрили програму другого дня Володимира Зеленського в Нью-Йорку.

22 вересня Зеленський проводив переговори з президентом США Дональдом Трампом. Після зустрічі Зеленський заявив, що Трамп позитивно ставиться до надання ліцензій на ракети до Patriot.

Він також сказав, що Трамп не просив Україну про одностороннє припинення ударів по російських енергооб’єктах.