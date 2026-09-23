Сибига сообщил о "встрече на ходу" с коллегами из Молдовы и Румынии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел краткую встречу со своими коллегами из Румынии и Молдовы в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом украинский министр написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что встреча с Михаем Попшоем и Оаной Цою проходила "в нью-йоркском стиле: на ходу и сразу к сути".

"Мы обменялись мнениями и определили следующие задачи. Хорошим соседям, сталкивающимся с общими угрозами, не нужно много слов, чтобы понять друг друга", – рассказал министр.

При этом Сибига поделился постом главы МИД Молдовы Михая Попшоя, который отметил: "Приятные моменты в Нью-Йорке с друзьями Оаной Цою и Андреем Сибигой. Молдова, Румыния и Украина – прочные связи и общая приверженность мирному и европейскому будущему".

Ранее в Офисе президента Украины обнародовали программу второго дня пребывания Владимира Зеленского в Нью-Йорке.

22 сентября Зеленский проводил переговоры с президентом США Дональдом Трампом. После встречи Зеленский заявил, что Трамп положительно относится к предоставлению лицензий на ракеты Patriot.

Он также сказал, что Трамп не просил Украину об одностороннем прекращении ударов по российским энергообъектам.