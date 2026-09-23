В МЗС Естонії не бачать підстав чекати нападу Росії найближчим часом

Канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов заявив, що наразі немає підстав вважати, що Росія готується найближчим часом напасти на НАТО, Естонію чи інші країни Балтії.

Його заяву наводить ERR, пише "Європейська правда".

Всевіов назвав безпідставними заяви про можливий напад Росії на НАТО та країни Балтії найближчим часом. При цьому він підкреслив, що Росія, як і раніше, становить стратегічну загрозу для Європи. За його словами, Москва прагне докорінно змінити устрій Європи.

"Я радий підтвердити, що немає жодних підстав вважати, що Росія найближчим часом має намір розпочати військовий напад на НАТО, Естонію чи країни Балтії", – сказав Всевіов в ефірі програми "Перша студія" на ETV

За його словами, у ситуації, що склалася, Заходу слід не піддаватися паніці, а зосередитися на тому, що можна зробити для підвищення обороноздатності. "Давайте поміркуємо, що ми можемо зробити", – зазначив Всевіов.

Нагадаємо, Росія з 16 вересня на десять днів запровадила комендантський режим у двох районах, розташованих біля кордону з Естонією в районі Нарви.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал раніше заявляв, що у разі зміни оцінки загрози, зокрема у разі мобілізації в Росії, влада готова негайно закрити кордон з РФ.