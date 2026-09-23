В МИД Эстонии не видят оснований ожидать нападения со стороны России в ближайшее время

Канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что на данный момент нет оснований полагать, что Россия готовится в ближайшее время напасть на НАТО, Эстонию или другие страны Балтии.

Его заявление приводит ERR, пишет "Европейская правда".

Всевиов назвал безосновательными заявления о возможном нападении России на НАТО и страны Балтии в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что Россия, как и прежде, представляет стратегическую угрозу для Европы. По его словам, Москва стремится коренным образом изменить устройство Европы.

"Я рад подтвердить, что нет никаких оснований полагать, что Россия в ближайшее время намерена начать военное нападение на НАТО, Эстонию или страны Балтии", – сказал Всевиов в эфире программы "Первая студия" на ETV

По его словам, в сложившейся ситуации Западу следует не поддаваться панике, а сосредоточиться на том, что можно сделать для повышения обороноспособности. "Давайте подумаем, что мы можем сделать", – отметил Всевиов.

Напомним, Россия с 16 сентября на десять дней ввела комендантский режим в двух районах, расположенных у границы с Эстонией в районе Нарвы.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал ранее заявлял, что в случае изменения оценки угрозы, в частности в случае мобилизации в России, власти готовы немедленно закрыть границу с РФ.