Франція відреагувала на помилування свого громадянина Азербайджаном

Франція привітала помилування президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим свого громадянина Мартіна Раяна, який був засуджений за звинуваченням у шпигунстві.

Про це повідомляє AFP з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Франції, інформує "Європейська правда".

У французькому зовнішньополітичному відомстві розцінили рішення Алієва як "гуманітарний жест".

"Це рішення є результатом терплячого й напруженого діалогу з азербайджанською владою", – заявив речник міністерства закордонних справ Франції.

За інформацією двох джерел, обізнаних із цією справою, Мартін Раян має повернутися до Франції цієї середи.

За словами одного з дипломатів у Брюсселі, Париж чинив тиск на країни-члени ЄС з метою скасування санкцій щодо мільярдера Алішера Усманова, якого вважають наближеним до влади в Баку, в рамках угоди про звільнення французьких громадян, яких утримують в тюрмах Азербайджану.

Париж кілька місяців вимагав звільнення бізнесмена Мартіна Раяна, засудженого в Азербайджані в березні 2026 року до 10 років позбавлення волі за "шпигунство".

Раян, який прожив у Баку кілька років, був заарештований 4 грудня 2023 року азербайджанською владою, яка звинуватила його у співпраці з французькими спецслужбами.

Міністерство закордонних справ Франції завжди "категорично" відкидало ці звинувачення.

23 вересня Алієв підписав указ про помилування низки осіб, серед яких, зокрема, був Раян.

Це відбулось після того, як ЄС продовжив дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Наполегливі зусилля Франції щодо виключення Усманова зі списку викликали невдоволення інших країн-членів ЄС, деякі з яких стверджували, що скасування санкцій з політичних мотивів створює небезпечний прецедент.

Україна назвала цей крок "ганебним".

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