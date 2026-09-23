Франция отреагировала на помилование своего гражданина Азербайджаном

Франция приветствовала помилование президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым своего гражданина Мартина Райана, который был осужден по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Франции, информирует "Европейская правда".

Во французском внешнеполитическом ведомстве расценили решение Алиева как "гуманитарный жест".

"Это решение является результатом терпеливого и напряженного диалога с азербайджанскими властями", – заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции.

По информации двух источников, знакомых с этим делом, Мартин Райан должен вернуться во Францию в эту среду.

По словам одного из дипломатов в Брюсселе, Париж оказывал давление на страны-члены ЕС с целью отмены санкций в отношении миллиардера Алишера Усманова, которого считают приближенным к властям в Баку, в рамках соглашения об освобождении французских граждан, содержащихся в тюрьмах Азербайджана.

Париж несколько месяцев требовал освобождения бизнесмена Мартина Райана, приговоренного в Азербайджане в марте 2026 года к 10 годам лишения свободы за "шпионаж".

Райан, проживший в Баку несколько лет, был арестован 4 декабря 2023 года азербайджанскими властями, которые обвинили его в сотрудничестве с французскими спецслужбами.

Министерство иностранных дел Франции всегда "категорически" отвергало эти обвинения.

23 сентября Алиев подписал указ о помиловании ряда лиц, среди которых, в частности, был Райан.

Это произошло после того, как ЕС продлил действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, ещё на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Сообщалось, что Франция настаивала на исключении Усманова из санкционных списков, поскольку пыталась "обменять" это решение на освобождение нескольких своих граждан, которые в настоящее время находятся в тюрьмах Азербайджана.

Настойчивые усилия Франции по исключению Усманова из списка вызвали недовольство других стран-членов ЕС, некоторые из которых утверждали, что отмена санкций по политическим мотивам создает опасный прецедент.

Украина назвала этот шаг "позорным".

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