Если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ") стала бы самой популярной политической силой в Северном Рейне-Вестфалии, которая является родной землей канцлера Фридриха Мерца.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос Forsa, проведенный по заказу Kölner Stadt-Anzeiger, сообщило издание Die Zeit.

По данным Forsa, впервые в истории в Северном Рейне-Вестфалии "АдН" обошла ХДС Фридриха Мерца в опросе, касавшемся федеральных выборов. "АдГ" с 24% стала бы сильнейшей силой в земле. ХДС получила бы 22%, "Зеленые" – 18%. Погрешность опроса составляет 2,5 процентных пункта.

СДПГ с 14% немного опередила бы "Левых" (12%). За Свободную демократическую партию проголосовали бы ещё 3% избирателей.

В то же время на выборах в земельный парламент Северного Рейна-Вестфалии картина была бы иной. ХДС, несмотря на падение поддержки, сохранила бы первое место – 29%. Это первый случай с 2022 года, когда партия премьер-министра от ХДС Хендрика Вюста в воскресном опросе о выборах в ландтаг опустилась ниже отметки 30%.

"АдГ" получила бы 22% голосов. В то же время это примерно в четыре раза больше, чем партия набрала на предыдущих земельных выборах в 2022 году.

"Зелёные" после предыдущего падения снова нарастили поддержку и набрали бы 18%. СДПГ получила бы 14%, "Левые" – 8%, а Свободные демократы – лишь 3% и не преодолели бы проходной барьер.

Таким образом, нынешнее правительство земли в составе ХДС и "Зелёных" и в дальнейшем имело бы большинство в ландтаге самой густонаселённой федеральной земли. Хотя ХДС в Северном Рейне-Вестфалии в последнее время потеряла поддержку избирателей, "Зелёные" значительно укрепили свои позиции.

Выборы в ландтаг Северного Рейна-Вестфалии должны состояться в апреле, в то время как выборы в Бундестаг запланированы на 2029 год.

Основатель Forsa Манфред Гюлльнер связывает существенно более низкую поддержку ХДС на федеральных выборах с недовольством канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По данным опроса, лишь 11% жителей Северного Рейна-Вестфалии удовлетворены работой Мерца, тогда как 87% выразили недовольство. По словам Гюлльнера, в своей родной земле Мерц получает еще более негативные оценки, чем в среднем по Германии.

В то же время премьер-министр земли и председатель регионального отделения ХДС Хендрик Вюст имеет значительно более высокий уровень поддержки. Его работой удовлетворены 46% опрошенных, а 37% – недовольны.

Опрос проводился в период с 7 по 18 сентября, то есть после выборов в ландтаг Саксонии-Анхальт, но до выборов в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине.

Как сообщалось, канцлер Германии Фридрих Мерц получил поддержку фракции ХДС/ХСС после её поражения на выборах в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании.

Напомним, на выборах в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании партия канцлера Германии Фридриха Мерца – Христианско-демократический союз (ХДС) – впервые не преодолела пятипроцентный барьер и осталась без представительства в земельном парламенте.

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