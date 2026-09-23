Фінляндія отримала перші винищувачі F-35 із замовлення на 64 літаки

Фінляндія почала отримувати зі США винищувачі F-35 у рамках угоди, підписаної 2021 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Фінляндія отримала перші два американські винищувачі F-35, що ознаменувало початок реалізації замовлення загалом на 64 літаки.

Ця угода тісно пов’язує Фінляндію зі Сполученими Штатами в питанні надання необхідної підтримки, зокрема запасних частин, оновлень програмного забезпечення та боєприпасів, а це означає, що без постійної американської підтримки ці літаки швидко виходять з ладу.

Недавні війни в Україні та Ірані також викликали сумніви щодо того, чи залишаються сучасні винищувачі, такі як F-35, актуальними в епоху, де все більшу роль відіграє війна за допомогою безпілотників.

Непередбачувана політика президента США Дональда Трампа змусила Канаду, Швейцарію та Португалію переглянути свої замовлення на F-35, що викликало широку дискусію щодо залежності від американської військової техніки.

Фінляндія наполягає, що не переглядає своїх зобов’язань щодо програми F-35. З огляду на те, що російська війна в Україні триває, фінські посадовці стверджують, що зараз не час ризикувати з поставками оборонної продукції.

Фінляндія у 2021 році вирішила придбати у США 64 багатоцільові винищувачі F-35 на суму близько 10 мільярдів євро, які мають замінити застарілі літаки Hornet.

У вересні 2023 року у Фінляндії розпочали будівництво авіабази для винищувачів F-35.