Финляндия получила первые истребители F-35 из заказа на 64 самолета

Финляндия начала получать из США истребители F-35 в рамках соглашения, подписанного в 2021 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Финляндия получила первые два американских истребителя F-35, что ознаменовало начало реализации заказа в общей сложности на 64 самолета.

Это соглашение тесно связывает Финляндию с Соединенными Штатами в вопросе предоставления необходимой поддержки, в частности запасных частей, обновлений программного обеспечения и боеприпасов, а это означает, что без постоянной американской поддержки эти самолеты быстро выходят из строя.

Недавние войны в Украине и Иране также вызвали сомнения относительно того, остаются ли современные истребители, такие как F-35, актуальными в эпоху, когда всё большую роль играет война с использованием беспилотников.

Непредсказуемая политика президента США Дональда Трампа вынудила Канаду, Швейцарию и Португалию пересмотреть свои заказы на F-35, что вызвало широкую дискуссию о зависимости от американской военной техники.

Финляндия настаивает, что не пересматривает своих обязательств по программе F-35. Учитывая, что российская война в Украине продолжается, финские чиновники утверждают, что сейчас не время рисковать с поставками оборонной продукции.

В 2021 году Финляндия решила приобрести у США 64 многоцелевых истребителя F-35 на сумму около 10 миллиардов евро, которые должны заменить устаревшие самолеты Hornet.

В сентябре 2023 года в Финляндии начали строительство авиабазы для истребителей F-35.