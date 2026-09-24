В Молдову несколько раз залетали дроны из-за российского нападения на Украину

Воздушное пространство Молдовы утром 24 сентября несколько раз нарушали летательные объекты в связи с нападением России на Украину.

Об этом пишет NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

В Минобороны Молдовы сообщают о как минимум четырёх беспилотниках, нарушивших воздушное пространство страны. Это произошло в контексте нападения России на Украину, в частности на Одесскую область, отмечают в министерстве.

"Служба воздушных операций продолжает мониторинг национального воздушного пространства в координации с компетентными органами и партнерами", – сообщили в Минобороны Молдовы.

Дроны залетали на территорию Молдовы также из Винницкой и Черновицкой областей.

Из соображений безопасности воздушное пространство Молдовы на севере страны закрыли.

Напомним, в ночь на 24 сентября РФ совершила очередную массированную атаку на украинскую территорию. В частности, россияне нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами: по состоянию на утро известно о двух погибших и восьми раненых.

Также ночью 24 сентября в Румынии поднимали истребители в воздух из-за беспилотников недалеко от украинско-румынской границы. Поднимала военную авиацию из-за российской атаки на Украину также и Польша.