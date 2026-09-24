У Румунії розповіли деталі про дрон, який розбився на її території

За попередніми даними, дрон, який розбився в Румунії в лісі, має технічні характеристики, дещо відмінні від дронів, з якими румунські військові зіштовхувалися раніше.

Про це сказав виконувач обов’язків міністра оборони Раду Міруце в ефірі digi24, передає "Європейська правда".

Міруце назвав ніч проти 24 вересня напруженою з погляду виконання завдань румунської армії.

Він пояснив, що безпілотник не був збитий, оскільки "не було дотримано необхідних умов", і літальний апарат перебував у повітряному просторі країни лише чотири хвилини, після чого впав у лісі.

"Нам відомо, що він пролітав у румунському повітряному просторі 4 хвилини, прямуючи з України. Цього разу він не пролітав через Молдову; він увійшов з півночі країни, прямо на перетині державних кордонів. Він перебував у румунському повітряному просторі 4 хвилини. Він впав у районі, де немає ризику для населення. Судячи з усього, це безпілотник із технічними характеристиками, які дещо відрізняються від тих, що ми бачили досі", – сказав Міруце.

За його словами, Міноборони країни щоразу вилучає з кожного знайденого дрона щось, що вважає "цікавим".

Цього ж дня у Молдові у районі Флорешти поліція виявила уламки дрона, який за своїми характеристиками нагадує "Герберу", а також був оснащений вбудованою камерою.

А Польща за ранок четверга, 24 вересня, двічі підіймала винищувачі через удари Росії по українських регіонах.