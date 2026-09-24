Польща вдруге за ранок підняла винищувачі через удари РФ по Україні
Польща за ранок четверга, 24 вересня, двічі підіймала винищувачі через удари Росії по українських регіонах.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.
Близько 08:00 польські винищувачі повернулися на місця базування. Тоді польські військові зазначили, що порушення повітряного простору країни зафіксовано не було.
Втім, о 09:07 Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про те, що країна знову розпочала використання військової авіації у повітряному просторі через удари Росії по українських регіонах.
Також Польща мобілізувала наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
Нагадаємо, через постійні масові атаки РФ, аеропорти, розташовані найближче до українсько-польського кордону, призупиняють роботу. Зокрема, 23 вересня аеропорти Жешува і Любліна призупинили роботу на тлі російських атак на Україну.
Раніше у Польщі оголосили про посилення охорони пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. Також у кількох районах на сході Польщі мешканців попереджають про перевірки сирен повітряної тривоги.