В Румынии рассказали подробности о дроне, разбившемся на её территории

По предварительным данным, дрон, разбившийся в Румынии в лесу, имеет технические характеристики, несколько отличающиеся от дронов, с которыми румынские военные сталкивались ранее.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Раду Мируцэ в эфире digi24, передает "Европейская правда".

Мируцэ назвал ночь на 24 сентября напряженной с точки зрения выполнения задач румынской армии.

Он пояснил, что беспилотник не был сбит, поскольку "не были соблюдены необходимые условия", и летательный аппарат находился в воздушном пространстве страны всего четыре минуты, после чего упал в лесу.

"Нам известно, что он пролетал в румынском воздушном пространстве 4 минуты, направляясь из Украины. На этот раз он не пролетал через Молдову; он вошел с севера страны, прямо на пересечении государственных границ. Он находился в румынском воздушном пространстве 4 минуты. Он упал в районе, где нет риска для населения. Судя по всему, это беспилотник с техническими характеристиками, которые несколько отличаются от тех, что мы видели до сих пор", – сказал Мируцэ.

По его словам, Минобороны каждый раз извлекает из каждого найденного дрона что-то, что считает "интересным".

В тот же день в Молдове в районе Флорешты полиция обнаружила обломки дрона, который по своим характеристикам напоминает "Герберу", а также был оснащен встроенной камерой.

А Польша утром в четверг, 24 сентября, дважды поднимала истребители из-за ударов России по украинским регионам.