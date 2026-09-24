МЗС Литви пропонує заборонити в’їзд Усманову і Фрідману

Після скасування санкцій Європейського Союзу щодо російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана литовське Міністерство закордонних справ запропонувало внести їх до національного списку небажаних осіб.

Про це йдеться в заяві литовського зовнішньополітичного відомства, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із повідомленням МЗС Литви, глава відомства Кястутіс Будріс звернувся до міністра внутрішніх справ Мартінаса Кателінаса з проханням внести Усманова і Фрідмана до цього списку.

Обом російським олігархам пропонують заборонити в’їзд терміном на п’ять років.

"Згідно з загальнодоступними даними, Усманов і Фрідман є одними з найвпливовіших бізнесменів Російської Федерації, які діють у секторах економіки, що є важливим джерелом доходів для уряду Російської Федерації, відповідального за агресію проти України", – зазначили в МЗС Литви.

МЗС також готує правові акти, що передбачають замороження коштів та економічних ресурсів Усманова та Фрідмана.

У середу Будріс заявив, що ініціює національні санкції проти російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана, з яких було знято санкції ЄС.

Литва стала другою країною ЄС, яка анонсувала національні санкції проти Фрідмана та Усманова.

Першою з такою ініціативою виступила Латвія – після того, як ця країна зняла вето з виключення цих олігархів із санкційного списку ЄС.

Рада ЄС 22 вересня ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

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