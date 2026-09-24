МИД Литвы предлагает запретить въезд Усманову и Фридману
После отмены санкций Европейского Союза в отношении российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана литовское Министерство иностранных дел предложило внести их в национальный список нежелательных лиц.
Об этом говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства, сообщает "Европейская правда".
Согласно сообщению МИД Литвы, глава ведомства Кястутис Будрис обратился к министру внутренних дел Мартинасу Кателинасу с просьбой внести Усманова и Фридмана в этот список.
Обоим российским олигархам предлагают запретить въезд сроком на пять лет.
"Согласно общедоступным данным, Усманов и Фридман являются одними из самых влиятельных бизнесменов Российской Федерации, действующих в секторах экономики, которые являются важным источником доходов для правительства Российской Федерации, ответственного за агрессию против Украины", – отметили в МИД Литвы.
МИД также готовит правовые акты, предусматривающие замораживание средств и экономических ресурсов Усманова и Фридмана.
В среду Будрис заявил, что инициирует национальные санкции против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, с которых были сняты санкции ЕС.
Литва стала второй страной ЕС, объявившей о введении национальных санкций против Фридмана и Усманова.
Первой с такой инициативой выступила Латвия – после того, как эта страна сняла вето на исключение этих олигархов из санкционного списка ЕС.
Совет ЕС 22 сентября принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
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