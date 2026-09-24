Уряд Фінляндії передав парламенту пропозицію щодо Спецтрибуналу для Росії

Уряд Фінляндії підтримав створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також створення Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Про це повідомило в Х Міністерство закордонних справ Фінляндії, повідомляє "Європейська правда".

Пропозиції уряду щодо створення Спецтрибуналу та компенсаційної комісії передали до парламенту Фінляндії.

"Фінляндія виступає за притягнення Росії до відповідальності за загарбницьку війну та за справедливий і стійкий мир в Україні. Пропозиції уряду щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ та міжнародної комісії з питань відшкодування збитків передаються до парламенту", – повідомили у фінському МЗС.

Нагадаємо, Фінляндія стала 21-ю державою, яка долучиться до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ. Про цей намір в країні оголосили у квітні 2026.

А у липні уряд Нідерландів висловив готовність прийняти Спецтрибунал у себе.

У Офісі президента України очікують запуску роботи трибуналу вже наступного року.

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