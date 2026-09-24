Правительство Финляндии передало парламенту предложение по Спецтрибуналу для России

Правительство Финляндии поддержало создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины, а также создание Международной компенсационной комиссии для Украины.

Об этом сообщило в Х Министерство иностранных дел Финляндии, передает "Европейская правда".

Предложения правительства о создании Специального трибунала были переданы в парламент Финляндии.

"Финляндия выступает за привлечение России к ответственности за захватническую войну и за справедливый и устойчивый мир в Украине. Предложения правительства о создании Специального трибунала по преступлению агрессии РФ и международной комиссии по вопросам возмещения ущерба передаются в парламент", – сообщили в финском МИД.

Напомним, Финляндия стала 21-м государством, которое присоединится к соглашению о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ. Об этом намерении в стране объявили в апреле 2026 года.

А в июле правительство Нидерландов выразило готовность принять Спецтрибунал у себя.

В Офисе президента Украины ожидают начала работы трибунала уже в следующем году.

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