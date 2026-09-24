Польща евакуювала пункти пропуску з Україною через атаки РФ

Польський прем’єр Дональд Туск розповів, що під час російської атаки на об’єкти поблизу українсько-польського кордону довелось проводити евакуацію двох пунктів пропуску.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск заявив на пресконференції зі своїм болгарським колегою Руменом Радевим у Варшаві, його цитує PAP.

Польський прем’єр наголосив, що "ця ситуація змушує нас діяти дуже послідовно тут, у Польщі, співпрацювати з Україною, а також попереджати Європу та європейських партнерів, що ці часи справді складні і що потрібно добре підготуватися до найближчих тижнів і місяців".

"Нам знову довелося евакуювати прикордонні переходи в Грубешові та Дорогуську. Ви можете уявити, які це спричиняє втрати та нервове напруження", – додав він.

Туск наголосив, що "наразі не видно ані найменшої доброї волі з боку президента Путіна та Москви".

"Я також поінформував прем’єр-міністра Радева про випадки диверсій та дивні події, що повторюються в Польщі і спричиняють серйозні проблеми в нашій залізничній інфраструктурі", – додав прем’єр-міністр.

Повідомляли, що за ранок 24 вересня Польща двічі підіймала винищувачі через удари Росії по українських регіонах.

Раніше у Польщі оголосили про посилення охорони пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. Також у кількох районах на сході Польщі мешканців попереджають про перевірки сирен повітряної тривоги.