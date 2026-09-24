Польша эвакуировала пограничные пункты с Украиной из-за атак РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что во время российской атаки на объекты вблизи украинско-польской границы пришлось эвакуировать два пограничных пункта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск заявил на пресс-конференции со своим болгарским коллегой Руменом Радевым в Варшаве, его цитирует PAP.

Польский премьер подчеркнул, что "эта ситуация заставляет нас действовать очень последовательно здесь, в Польше, сотрудничать с Украиной, а также предупреждать Европу и европейских партнеров, что эти времена действительно сложные и что нужно хорошо подготовиться к ближайшим неделям и месяцам".

"Нам вновь пришлось эвакуировать пограничные переходы в Грубешове и Дорогуске. Вы можете представить, какие это вызывает потери и нервное напряжение", – добавил он.

Туск подчеркнул, что "пока не видно ни малейшей доброй воли со стороны президента Путина и Москвы".

"Я также проинформировал премьер-министра Радева о случаях диверсий и странных событиях, которые повторяются в Польше и вызывают серьезные проблемы в нашей железнодорожной инфраструктуре", – добавил премьер-министр.

Сообщалось, что утром 24 сентября Польша дважды поднимала истребители из-за ударов России по украинским регионам.

Ранее в Польше объявили об усилении охраны пунктов пропуска на границе с Украиной из-за угрозы со стороны России. Также в нескольких районах на востоке Польши жителей предупреждают о проверках сирен воздушной тревоги.