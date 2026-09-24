Виновником инцидента с двумя грузовыми поездами в Польше оказался 12-летний мальчик

Ответственность за железнодорожный инцидент в Едланке в Люблинском воеводстве Польши, который мог закончиться катастрофой грузовых поездов, несёт 12-летний мальчик.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Полиция разыскала 12-летнего мальчика, который, проходя рядом с железнодорожными путями, сбросил с насыпи бетонные обломки конструкции бывшей платформы. Бетонные элементы в итоге упали на пути.

Кроме того, мальчик разложил на путях несколько камней.

Ребенок в присутствии отца признался в совершении этого поступка. Делом теперь будет заниматься Суд по делам семьи и несовершеннолетних в Лукове.

"Суд по делам семьи и несовершеннолетних установит, является ли его поведение проявлением деморализации, и может применить к мальчику воспитательные меры", – сообщил старший ассистент Марчин Юзвик из Поветового управления полиции в Лукове.

22 сентября вечером в поселке Едланка в Люблинском воеводстве два грузовых поезда наехали на бетонные блоки, лежавшие на путях. Поезда двигались в противоположных направлениях. В передних частях локомотивов обоих поездов произошли повреждения, но обошлось без пострадавших и крупной аварии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о серьезности инцидента в Едланке.