В ЕС настаивают: Украина должна проводить реформы для продолжения выплат

Для получения дальнейших финансовых выплат от Европейского Союза Украина должна продолжать проводить и внедрять соответствующие реформы.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Балаж Уйвари в ответ на вопрос о заявлении президента Украины Владимира Зеленского относительно возможного замедления работы украинского парламента из-за войны.

В Еврокомиссии ожидают, что Украина продолжит реформы, необходимые для получения финансовых траншей, несмотря на российскую агрессию.

"Крайне важно, чтобы Украина продолжала осуществлять реформы и выполнять политические условия, совместно согласованные с Европейским Союзом. Их своевременное выполнение является залогом того, что Комиссия сможет продолжить соответствующие выплаты в соответствии с планом, в частности в рамках программы макрофинансовой помощи и Ukraine Facility", – заявил Уйвари.

Он подчеркнул, что в ЕС признают "значительные усилия" Украины по проведению реформ, "предпринятые в чрезвычайно сложных условиях" в течение последних четырех лет.

"В то же время мы продолжаем напоминать о важности сохранения динамики реформ", – подчеркнул пресс-секретарь.

Чиновник напомнил, что именно это подчеркнула президент фон дер Ляйен во время встречи с президентом Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом также говорилось в письме еврокомиссаров Домбровскиса и Коса в адрес председателя Верховной Рады и премьер-министра Украины.

"Европейская комиссия по-прежнему полностью привержена предоставлению кредита в поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро, предусмотренного на 2026 и 2027 годы. Из 45 миллиардов евро, предусмотренных на этот год, мы уже выплатили почти 15 миллиардов евро, и наша цель состоит в том, чтобы выплатить полную сумму, выделенную на 2026 год", – сообщил Балаж Уйвари.

Как сообщала "Европейская правда", Зеленский во время встречи с фон дер Ляйен в Нью-Йорке подчеркнул, что из-за войны Верховная Рада не может работать в обычном режиме и быстро принимать все необходимые законопроекты.

Накануне агентство Bloomberg писало, что встреча Зеленского и председателя Европейской комиссии в Нью-Йорке прошла в напряженной обстановке.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов представил Рабочей группе Совета ЕС по вопросам расширения состояние выполнения Украиной обязательств в рамках переговорного процесса о вступлении в Евросоюз.