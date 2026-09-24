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Туск: запрошення Путіна на саміт G20 – це заохочення Росії до продовження агресії

Новини — Четвер, 24 вересня 2026, 16:45 — Ольга Ковальчук

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив занепокоєння через те, що Сполучені Штати запросили російського правителя Владіміра Путіна на саміт лідерів G20 у Маямі.

Слова Туска цитує видання 300Polityka, пише "Європейська правда".

Туск зазначив, що участь Росії та Путіна зокрема у міжнародних форматах є питанням багаторічних дискусій. Він нагадав, що президент США Дональд Трамп ще під час свого першого терміну був незадоволений тим, що РФ більше не бере участі у зустрічах G7 (колишня G8).

"Я пам’ятаю, наче це було сьогодні, довгу дискусію з президентом Трампом під час його першого терміну…Вже тоді президент Трамп переконував, що було б добре, якби президент Путін сидів за столом, але інші партнери, у тому числі і я як тодішній голова Європейської Ради, пояснювали, що це стало б виправданням російської агресії. Сьогодні ситуація ще гірша" – розповів Туск.

Коментуючи запрошення Путіна на саміт G20 наприкінці цього року, прем’єр Польщі зазначив, що підтримав би це, якщо участь глави Кремля у цій зустрічі наблизила б мир в Україні.

Однак, за словами Туска, натомість Росія може сприйняти цей крок як заохочення продовжувати свою агресію.

"На мою думку, це моє побоювання, але так мені підказує й мій досвід, що наразі, на цьому етапі, Росія може сприйняти це скоріше як заохочення до продовження своєї агресивної політики, і саме цього я побоююся. Я боюся будь-якої форми виправдання російської агресії проти України", – наголосив Туск.

"Однак якщо існують заходи, які могли б спонукати Росію та Путіна до мирних переговорів, то Польща найбільше зацікавлена в тому, щоб мир настав якомога швидше", – зазначив глава уряду Польщі.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США сподіваються, що Путін прийме запрошення на саміт лідерів "Групи двадцяти", який відбудеться у Маямі у грудні.

Президент Володимир Зеленський висловив думку, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.  

За даними Bloomberg, Путін, ймовірно, пропустить саміт G20 США за участю президента Дональда Трампа.

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