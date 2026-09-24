Туск: приглашение Путина на саммит G20 – это поощрение России продолжать агрессию

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил обеспокоенность тем, что Соединённые Штаты пригласили российского лидера Владимира Путина на саммит лидеров G20 в Майами.

Слова Туска цитирует издание 300Polityka, пишет "Европейская правда".

Туск отметил, что участие России и Путина, в частности, в международных форматах является предметом многолетних дискуссий. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ещё во время своего первого срока был недоволен тем, что РФ больше не участвует во встречах G7 (бывшая G8).

"Я помню, как будто это было сегодня, долгую дискуссию с президентом Трампом во время его первого срока… Уже тогда президент Трамп убеждал, что было бы хорошо, если бы президент Путин сидел за столом, но другие партнеры, в том числе и я как тогдашний председатель Европейского совета, объясняли, что это стало бы оправданием российской агрессии. Сегодня ситуация еще хуже", – рассказал Туск.

Комментируя приглашение Путина на саммит "Группы двадцати" в конце этого года, премьер Польши отметил, что поддержал бы это, если бы участие главы Кремля в этой встрече приблизило мир в Украине.

Однако, по словам Туска, Россия может воспринять этот шаг как поощрение к продолжению своей агрессии.

"На мой взгляд, это мое опасение, но так мне подсказывает и мой опыт, что сейчас, на данном этапе, Россия может воспринять это скорее как поощрение к продолжению своей агрессивной политики, и именно этого я опасаюсь. Я боюсь любой формы оправдания российской агрессии против Украины", – подчеркнул Туск.

"Однако если существуют меры, которые могли бы побудить Россию и Путина к мирным переговорам, то Польша больше всего заинтересована в том, чтобы мир наступил как можно скорее", – отметил глава правительства Польши.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США надеются, что Путин примет приглашение на саммит лидеров G20, который состоится в Майами в декабре.

Президент Владимир Зеленский высказал мнение, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.

По данным Bloomberg, Путин, вероятно, пропустит саммит G20 в США с участием президента Дональда Трампа.