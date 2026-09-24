В правительстве Польши обещают строго наказать украинца, совершившему нападение в монастыре

В польском правительстве заверили, что гражданин Украины, напавший с ножом на четырех мужчин и одну женщину на территории Ярославского аббатства, понесет суровое наказание.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем посте написал польский премьер Дональд Туск.

Он отметил, что подозреваемый находится под стражей польской полиции. Продолжаются следственные действия.

"Он будет наказан со всей строгостью польского законодательства. Я разделяю боль родных и близких жертв этого жестокого нападения", – подчеркнул он.

О суровом наказании для подозреваемого украинца также написал глава Министерства внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский.

Лицам, ставшим свидетелями этого убийства, на месте происшествия оказывается психологическая помощь, добавил он.

В результате нападения в Ярославе, произошедшего в четверг около 09:30 по местному времени, пострадали четверо мужчин, из них трое священников, и одна женщина. Позже в полиции сообщили, что один священник погиб.

Напомним, 1 августа 2026 года во Вроцлаве украинец напал на полячку с ножом. 30-летняя полячка попала в больницу в тяжелом состоянии.

По версии правоохранителей, нападавший проследил за жертвой до здания, напал на нее на лестнице и пытался сбежать.