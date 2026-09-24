Посольство України відреагувало на смертельний напад на монастир у Польщі

Українське посольство у Польщі засудило напад на території монастиря сестер-бенедиктинок у Ярославі, який здійснив 31-річний українець.

Про це йдеться в заяві дипустанови, опублікованій на сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

У посольстві наголосили, що вважають неприпустимими будь-які прояви насильства.

"Особливо болісно, що така трагедія сталася у місці, яке має бути простором молитви та милосердя", – йдеться у заяві.

Українські дипломати подякували правоохоронцям, медикам та всім службам, які долучилися до реагування на цю подію та надають необхідну допомогу постраждалим.

Також у посольстві переконані, що компетентні органи ретельно й об’єктивно встановлять усі обставини трагедії, "а винні у скоєному понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства".

"У такі тяжкі моменти особливо важливо зберігати взаємну підтримку, залишатися непохитними у повазі до людського життя та не дозволяти болю переростати в ненависть чи нове насильство. Відповідальність за злочин має ґрунтуватися виключно на законі", – резюмували у посольстві.

Внаслідок нападу у Ярославі, який стався в четвер близько 09:30 за місцевим часом, постраждали четверо чоловіків, з них троє священників, та одна жінка. Згодом в поліції повідомили, що один священник загинув.

Повідомляли, що напад здійснив 31-річний громадянин України, наразі він перебуває під вартою.

В польському уряді пообіцяли суворе покарання для підозрюваного.