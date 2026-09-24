Посольство Украины отреагировало на смертельное нападение в монастыре в Польше

Украинское посольство в Польше осудило нападение на территории монастыря сестёр-бенедиктинок в Ярославе, совершённое 31-летним украинцем.

Об этом говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном на странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

В посольстве подчеркнули, что считают недопустимыми любые проявления насилия.

"Особенно болезненно, что такая трагедия произошла в месте, которое должно быть пространством молитвы и милосердия", – говорится в заявлении.

Украинские дипломаты поблагодарили правоохранителей, медиков и все службы, которые присоединились к реагированию на это событие и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Также в посольстве убеждены, что компетентные органы тщательно и объективно установят все обстоятельства трагедии, "а виновные в содеянном понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством".

"В такие тяжелые моменты особенно важно сохранять взаимную поддержку, оставаться непоколебимыми в уважении к человеческой жизни и не позволять боли перерастать в ненависть или новое насилие. Ответственность за преступление должна основываться исключительно на законе", – резюмировали в посольстве.

В результате нападения в Ярославе, которое произошло в четверг около 09:30 по местному времени, пострадали четверо мужчин, из них трое священников, и одна женщина. Позже в полиции сообщили, что один священник погиб.

Сообщалось, что нападение совершил 31-летний гражданин Украины, в настоящее время он находится под стражей.

В польском правительстве пообещали суровое наказание для подозреваемого.