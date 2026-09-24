Patriot союзников продолжат защищать ключевой логистический хаб в Польше в 2027 году

Польша получила заверения от НАТО, что системы ПВО Patriot от стран-союзников будут и дальше защищать небо над аэропортом Жешува – ключевым логистическим хабом, в частности для поставок военного оборудования в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, цитирует RMF24

По словам министра, в 2027 году возле стратегического аэропорта "Жешув-Ясёнка" должны быть дислоцированы системы Patriot от стран-союзниц.

Во время визита в гарнизон в Жешуве глава Министерства обороны сообщил, что получил заверения от штаб-квартиры НАТО относительно очередной ротации средств ПВО на аэродроме.

Министр не раскрыл, какая страна возглавит эту миссию в 2027 году, однако заявил, что соответствующий план уже утверждён Альянсом.

В настоящее время защиту логистического центра НАТО возле аэропорта "Жешув-Ясёнка" обеспечивают нидерландские системы противовоздушной обороны. В мае стало известно, что Нидерланды продлят присутствие своих военных и систем Patriot в Польше до декабря.

Страна развернула вблизи аэропорта две системы Patriot, ракетную систему NASAMS, средства борьбы с дронами и около 300 военнослужащих.

Аэропорт вблизи Жешува имеет ключевое значение для транспортировки военной и гуманитарной помощи, поступающей в Украину.

Стоит отметить, что в последние недели работу аэропорта Жешува, а также аэропорта в Люблине неоднократно приостанавливали на фоне российских атак на Украину.