Римський Колізей не працюватиме третій день поспіль після загибелі технічного працівника

Римський Колізей залишатиметься закритим для відвідувачів третій день поспіль у п’ятницю після загибелі працівника, який займався технічним обслуговуванням цієї найвідвідуванішої пам’ятки Італії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Пам’ятку закрили для відвідувачів у середу після того, як 22-річний технік Андреа Моретті загинув унаслідок нещасного випадку вночі.

Він упав із кількаметрової висоти під час встановлення нової системи освітлення.

Представник Міністерства культури Італії повідомив, що закриття, яке спочатку продовжили до четверга, триватиме ще один день. Відкриття Колізею перенесли на суботу.

За словами представника міністерства, для розслідування обставин загибелі та консультацій із працівниками потрібен додатковий час.

"Звістка про трагічну загибель Андреа Моретті, кваліфікованого працівника, який загинув уночі, глибоко нас вразила і засмутила", – заявила в середу прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Міністр культури Алессандро Джулі також розпорядився призупинити всі будівельні та ремонтні роботи в Колізеї до подальшого повідомлення.

Спочатку для відвідувачів закрили лише частину пам’ятки, однак найбільша профспілка Італії CGIL заявила, що така реакція на смертельний нещасний випадок є недостатньою.

Профспілка вимагає від Джулі пояснити всі обставини загибелі Моретті.

Профспілки вже висловлювали занепокоєння щодо безпеки працівників. У листопаді минулого року румунський робітник загинув після того, як на кілька годин опинився під уламками частково обваленої середньовічної вежі неподалік Колізею.