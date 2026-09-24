Римский Колизей не будет работать третий день подряд после гибели технического работника

Римский Колизей останется закрытым для посетителей третий день подряд в пятницу после гибели работника, занимавшегося техническим обслуживанием этой самой посещаемой достопримечательности Италии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Достопримечательность закрыли для посетителей в среду после того, как 22-летний техник Андреа Моретти погиб в результате несчастного случая ночью.

Он упал с высоты в несколько метров во время установки новой системы освещения.

Представитель Министерства культуры Италии сообщил, что закрытие, которое изначально продлили до четверга, продлится еще один день. Открытие Колизея перенесли на субботу.

По словам представителя министерства, для расследования обстоятельств гибели и консультаций с работниками требуется дополнительное время.

"Известие о трагической гибели Андреа Моретти, квалифицированного работника, погибшего ночью, глубоко потрясло и опечалило нас", – заявила в среду премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Министр культуры Алессандро Джули также распорядился приостановить все строительные и ремонтные работы в Колизее до дальнейшего уведомления.

Сначала для посетителей закрыли лишь часть памятника, однако крупнейший профсоюз Италии CGIL заявил, что такая реакция на смертельный несчастный случай является недостаточной.

Профсоюз требует от Джули объяснить все обстоятельства гибели Моретти.

Профсоюзы уже выражали обеспокоенность по поводу безопасности работников. В ноябре прошлого года румынский рабочий погиб после того, как на несколько часов оказался под обломками частично обрушившейся средневековой башни недалеко от Колизея.